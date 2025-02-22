İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimine Katılma Hakkını Kazandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:09
İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimine Katılma Hakkını Kazandı

İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimine Katılma Hakkını Kazandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Çiftci, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Önseçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini belirtti.

Kurulun başkanlığını üstlenecek olan Çiftci, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de kurulda görev yapacağını duyurdu.

Seçim takvimi çerçevesinde, ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağı belirtildi. Çiftci ayrıca, sözlerine şöyle devam etti:

"23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir."

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Rumble'a Erişim Engeli Kararı
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
3
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
4
Edirne Sarayı'nda İhyalar Hızla Devam Ediyor: Selimiye Camisi 200 Yıl Sonra İzleniyor
5
Uşak'ta Yangın Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri Yerinden Etmek İçin Özel Yönetim Birimi Kuruyor

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!