İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimine Katılma Hakkını Kazandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Çiftci, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Önseçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini belirtti.

Kurulun başkanlığını üstlenecek olan Çiftci, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de kurulda görev yapacağını duyurdu.

Seçim takvimi çerçevesinde, ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağı belirtildi. Çiftci ayrıca, sözlerine şöyle devam etti: