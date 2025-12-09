DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,04%
ALTIN
5.733,33 0,11%
BITCOIN
3.851.869,96 0,25%

İmamoğlu'da 3 Gündür Kayıp: Vahit Şentuna İçin Dron Destekli Arama

Adana İmamoğlu'da 6 Aralık'ta kaybolan 72 yaşındaki Vahit Şentuna için jandarma, polis ve AFAD dron destekli 3 günlük arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:28
İmamoğlu'da 3 Gündür Kayıp: Vahit Şentuna İçin Dron Destekli Arama

İmamoğlu'da 3 Gündür Kayıp: Vahit Şentuna İçin Dron Destekli Arama

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, 6 Aralık tarihinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Vahit Şentuna (72) için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Aile, üç gündür kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmaları ve son görüldüğü yer

Aileden alınan bilgiye göre, Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutlarındaki evinden çıkan Şentuna, merkezdeki çay ocağına gittiği sırada kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası, zihinsel engelli olduğu belirtilen Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri, mahallede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, arama faaliyetlerinde köpek ve dron desteği kullanarak bölgeyi tarıyor.

Durum ve aile endişesi

Üç gündür devam eden aramalara rağmen Şentuna bulunamadı. Ailesi, yaşlı adamın hayatından endişe ederken, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ADANA'NIN İMAMOĞLU İLÇESİNDE 3 GÜN ÖNCE KAYBOLAN 72 YAŞINDAKİ ADAM EKİPLER TARAFINDAN DRON...

ADANA'NIN İMAMOĞLU İLÇESİNDE 3 GÜN ÖNCE KAYBOLAN 72 YAŞINDAKİ ADAM EKİPLER TARAFINDAN DRON DESTEKLİ HER YERDE ARANIYOR.

3 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN TÜM ARAMALARA RAĞMEN YAŞLI ADAM BULUNAMADI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
2
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü
3
Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü
4
Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm
5
Diyarbakır’da Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi
6
Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi