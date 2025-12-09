İmamoğlu'da 3 Gündür Kayıp: Vahit Şentuna İçin Dron Destekli Arama

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, 6 Aralık tarihinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Vahit Şentuna (72) için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Aile, üç gündür kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmaları ve son görüldüğü yer

Aileden alınan bilgiye göre, Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutlarındaki evinden çıkan Şentuna, merkezdeki çay ocağına gittiği sırada kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası, zihinsel engelli olduğu belirtilen Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri, mahallede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, arama faaliyetlerinde köpek ve dron desteği kullanarak bölgeyi tarıyor.

Durum ve aile endişesi

Üç gündür devam eden aramalara rağmen Şentuna bulunamadı. Ailesi, yaşlı adamın hayatından endişe ederken, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

