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İmamoğlu: Eğitimde İşbirliğini Artıracağız

İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Kurum ile yaptığı görüşmede eğitim konularında işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:55
İmamoğlu: Eğitimde İşbirliğini Artıracağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İşbirliğini hızlandırma konusunda atacağımız adımlar, itfaiye ve zabıta gibi önemli personel alımlarımız var. Uzun zamandır bu konularda talebimiz bulunuyordu," şeklinde konuştu.

Kırtasiye Desteği Töreni Düzenlendi

İBB'nin ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki toplam 40 bin öğrenciye kırtasiye desteği için Bayrampaşa’da düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "Eğitim konusunda üzerimize düşeni yapmalıyız," ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğrencilerin geleceği için bilim ve aklın izinden gitmeleri gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün yolunu takip edin. Ülkemizin kurucusunu iyi anlayın ve onun gösterdiği hedeflere yönelin," dedi.

Görüşme Sonrası Değerlendirme

İmamoğlu, Bakan Kurum ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Görüşmelerin şeffaf olması, hizmetlerin aksamadığı anlamına geliyor. Ortak çözüm üretme konusunda kararlıyız," dedi. Ayrıca, Kurum'u pozitif yaklaşımından dolayı teşekkür ettiklerini ekledi.

Öğrencilere Kırtasiye Seti

Bu yıl, 40 bin öğrenciye kırtasiye seti desteği sağlandığını belirten İmamoğlu, "Setlerimiz; çanta, defter, boya ve diğer kırtasiye malzemelerini içermektedir," şeklinde bilgi verdi. Hedef, 2024-2025 eğitim döneminde çocuklara gerekli desteği sunmak.

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