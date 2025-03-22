İmamoğlu'na 4 Milyar Liralık İhale Yolsuzluğu Sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki ifadesinde reklam ihalelerinde 4 milyar lirayı aşan kamusal zarar iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, mülkiye müfettişlerinin tespitlerini şiddetle reddettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, İmamoğlu ve 99 şüpheli, suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla karşı karşıya. İmamoğlu, emniyette yaptığı ifadesinde ihale yolsuzluğu iddialarını yanıtlamayı reddetti.

İhale İle İlgili Tespitler

Belli başlı ihalelerde tespit edilen kamu zararı miktarları oldukça dikkat çekici. İşte müfettişlerin belirlediği bazı önemli ayrıntılar:

1. Reklam Üniteleri İhalesi

Reklam üniteleri için yapılan ihalede 260 milyon lira kamu zararı oluştuğu iddia ediliyor. İddialar arasında, gayrimeşru işlemlerle yapılan anlaşmaların yanı sıra usulsüz para ödemeleri de yer alıyor.

2. Açık Hava Reklam Üniteleri İhalesi

Kültür AŞ uhdesinde yapılan ihalede, kamu zararının 415 milyon lira olduğuna dair bulgular tespit edildi. Reklam ünitelerinin karakter ve boyutlarının izin alınmadan değiştirilmesi bu duruma sebep oldu.

3. Billboard ve Megalight İhaleleri

Bilboard ve megalight tipi reklam uygulamaları için yapılan ihalede ise 1 milyar 189 milyon lira kamu zararı olduğu belirtiliyor. İhalelerin, daha önceki süreçteki kiracılarla işbirliği içinde yürütüldüğü öne sürülüyor.

4. Üst Geçit Reklamları İhaleleri

İmamoğlu'na sorulan 100 adet üst geçit reklam alanlarının ihalesinde 896 milyon lira zarar oluştuğu bildirildi. Hileli yöntemlerle daha fazla pano konulması gibi usulsüz uygulamalar da bu tutara yansımış durumda.

5. İSPARK Otoparkları

İSPARK otoparklarındaki 98 milyon lira kamu zararı, ihale şartlarına aykırı olarak daha fazla gelir elde etmek amacıyla yapılan hukuksuz uygulamaların sonucu olarak belirtiliyor.

Sonuç

İmamoğlu, emniyetteki ifadesinde tüm bu iddialara karşılık olarak “Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim”