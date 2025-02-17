İmamoğlu'na 'Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs' İddianamesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla 2-4 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:49
İmamoğlu'na 'Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs' İddianamesi

İBB Başkanı İmamoğlu Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, İmamoğlu'nun, 27 Ocak tarihinde düzenlediği basın toplantısında, kamu davalarında görevli bir bilirkişiyi hedef gösterdiği belirtiliyor. İddianame, İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İmamoğlu’nun Açıklamaları

İddianamede, İmamoğlu'nun basın toplantısında, bazı soruşturmalarda görev alan bilirkişinin ismini alenen hedef göstermesi nedeniyle, resen soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Bilirkişi S.B., İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası, sosyal medyada ve basında aleyhine karalama kampanyası başlatıldığını dile getiriyor. S.B., hukuksuz bir işe imza atmadığını ve hem CHP hem de diğer partilere ilişkin davalarda bilirkişilik yaptığını vurguladı.

Hedef Gösterme ve Kamuoyu Oluşturma

İddianamede, İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalarla bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız olduğu algısına zarar vermeyi amaçladığı kaydediliyor. Ayrıca, bu saldırıyla beraber İstanbul Adliyesi ve diğer adliyeler üzerindeki kamuoyu baskısını artırarak, ilgili dava dosyalarını etkilemeye çalıştığı belirtiliyor.

İddianame, Asliye Ceza Mahkemesine değerlendirilmek üzere gönderildi. Ayrıca, İmamoğlu'nun yargılanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği gibi kamu görevlerinden yoksun bırakılması için de talepte bulunuldu.

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