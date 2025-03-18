İmamoğlu'ndan Diplomaya İtiraz: Yargıya Taşımak Zorundayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaliyle ilgili yargıya başvuracaklarını duyurdu ve kazanılmış hakların tehlikede olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:29
İmamoğlu'ndan Diplomaya İtiraz: Yargıya Taşımak Zorundayız

İmamoğlu'ndan Diplomaya İtiraz: Yargıya Taşımak Zorundayız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptal edilmesi üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri almasının ardından, "Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız, yargıda mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Geçmiş Seçim Deneyimi ve Adalet Vurgusu

İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin yapıldığı 2019 yılında yaşadığı bir olayı anlatarak, "Dedim ki 'Bu seçim iptal oldu ama biz yine sandığa gideriz ve milletimiz bize hakkımız olanı verir.' Kat kat fazlasıyla milletimiz bize hakkımızı verdi." ifadelerini kullandı.

Diploma İptali ve Kazanılmış Haklar

İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesiyle ilgili, "Buraya gelirken Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 31 yıl sonra iptal ediliyor. Hukuksuz bir şekilde, yani üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok. Açıkçası diplomanın iptali falan umurumda değil." dedi. Ayrıca, "Esas umurumda olan, artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır." şeklinde konuşarak, genel bir tehdit algısına dikkat çekti.

Hükümet Baskısı ve Çalışma Azmi

İmamoğlu, "Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız. Ama artık hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki benim doğru dürüst, adil kararların çıkacağına olan inancım yok." ifadesini kullandı. Kendisine "Ne yapacaksın?" diye sorulduğunda "Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Asla geri durmak yok." dedi.

23 Mart Seçimi ve Halkın Desteği

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yapılacak seçim için 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde

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