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İmamoğlu'ndan Erbakan'a Ziyaret: Kayyum Uygulamaları ve Demokrasi Üzerine Görüşmeler

Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan ile kayyum uygulamaları ve demokrasi konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:16
İmamoğlu'ndan Erbakan'a Ziyaret: Kayyum Uygulamaları ve Demokrasi Üzerine Görüşmeler

TBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a Ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Görüşmede Kayyum Süreçleri Ele Alındı

Fatih'teki Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından, İmamoğlu ve Erbakan basına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Erbakan’a, "Esenyurt ile diğer şehirlerde yaşanan kayyum süreciyle ilgili bilgilendirdiğini" belirtti.

İmamoğlu, kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisine, hukukuna ve insan haklarına zarar verdiğini ifade ederek, "Kayyum öncesi ve sonrası yaşananların uygun olmadığını, milletimize büyük bir üzüntü verdiğini" ifade etti.

Kayyum Atamaları ve Meclis Otoritesi Üzerine Fikirler

İmamoğlu, "Mardin, Batman ve Halfeti'deki kayyum atamalarıyla sürecin boyutunun yukarı taşındığını" savundu ve değerlendirdi: "Kayyum ataması olabilir. Bazı hallerde belediye başkanları görevden alınabilir. Ama sonraki uygulamalar daha da kötü. Bir meclis var ortada ama meclisin hükmü yok. Meclis, kendi içinden başkan ya da başkan vekili seçebilir."

Erbakan ise görüşmede, İmamoğlu’nun endişelerine katıldıklarını belirterek, "Bizim YRP olarak söylediğimiz, bir belediye başkanı bir suç işlerse bunun bir karşılığı olmalıdır. Ancak, bir suç işlendiğinde yargı kararıyla kesin bir hüküm olmalı ve bu durumun ardından meclis üyelerinin yapacağı bir seçimle başkan vekili belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Erbakan, bu konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunduklarını da ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda), Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sağda) ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda), Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sağda) ziyaret etti.

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