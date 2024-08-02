İmamoğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

İmamoğlu'ndan Sert Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına karşı sert bir cevap verdi.

Paylaşım ve Yanıt

İmamoğlu, Katz'ın açıklamasına sosyal medya aracılığıyla yanıt verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."