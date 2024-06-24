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İmamoğlu'ndan İstanbul'daki mülteci sayıları ve Adalar'daki protestolara yanıt...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'daki mülteci sayılarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, yapılan resmi açıklamalara rağmen şehirdeki gerçek durumun daha yüksek olduğunu savundu. Ayrıca Adalar'daki son gelişmeler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 13:00
İmamoğlu'ndan İstanbul'daki mülteci sayıları ve Adalar'daki protestolara yanıt...

İstanbul'da yaşayan mültecilerin sayısı konusunda İçişleri Bakanlığı'nın verdiği resmi rakamlara itiraz eden İmamoğlu, törende şunları belirtti: "İstanbul'da resmi olarak 16 milyona yakın bir nüfus var. Ancak ne yazık ki arzu etmediğimiz seviyede gelenler de var." İmamoğlu, şehre gelenler arasında sadece öğrenci ve turist olmadığını, bu durumun şehrin altyapısını nasıl etkilediğini vurgulayarak, "İstanbul'a aynı anda gelen insan sayısı 17 milyonu aşıyor" dedi.

DIŞ POLİTİKANIN ETKİSİ

İstanbul'da yaşayan mültecilerin sayısının artmasında dış politikanın da etkisi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bazı zor koşullardan kaçan insanların da geldiği bir ülkeyiz. Bunda bir kısım dış politikanın yanlış yönetilmesinin de aşırı sayılarda etkisi var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İlçe belediyelerinin verileriyle birlikte bu sayının daha da artabileceğini savundu.

ADALAR'DAKİ GELİŞMELER

Adalar'da yaşanan 'Azmanbüs' protestolarına da değinen İmamoğlu, Adalar halkıyla olan samimi diyaloglarını korumak istediklerini belirtti. "Gelişen olayları kötü yorumlayan veya halkın duygularını sömürmeye çalışan yayınları ciddiye almadıklarını" dile getiren İmamoğlu, Adalar'daki toplu taşıma sorununa da değindi. "Adalar'da toplu taşımasız olmaz. Faytonları kaldırdıktan sonra yeni bir taşıma modeli üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ TAŞIMA MODELİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Adalar'daki taşıma sorununun çözümü için lisanslanabilir yeni bir araç üzerinde çalıştıklarını açıklayan İmamoğlu, mevcut araçların Roma gibi tarihi şehirlerde kullanılan modeller olduğunu belirtti. Ancak şu an için bu tür bir aracın hizmete sunulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

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