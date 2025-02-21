İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi haline gelen Ramazan pidesinin fiyatları, yaklaşan ay ile birlikte merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve fırıncıların yapacağı açıklamalar dikkatle izlenirken, nihayet beklenen karar alındı.

İBB Ramazan Pidesi Fiyatını Duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Halk Ekmek büfelerinde satılacak 350 gram Ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olarak belirlendiğini duyurdu. İstanbulluların ekonomik Ramazan pidesi alabilmek için umutla beklediği bu haber, büyük bir sevinç yarattı. Geçtiğimiz yıl aynı gramajdaki pidenin 10 TL olduğunu hatırlatan İmamoğlu, fiyat artışına rağmen Halk Ekmek’in İstanbulluların yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.

İmamoğlu'ndan Açıklama

İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “350 gr Ramazan Pidesi 15 TL. Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde,” ifadelerini kullandı.

Diğer Fırınlara Göre Uygun Fiyat

Halk Ekmek'in uygun fiyatlı Ramazan pidesi, vatandaşları sevindirirken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun açıkladığı fiyatlar ise cep yakıyor. Federasyon, İstanbul’da 250 gram Ramazan pidesinin 20 TL, 370 gram pidenin ise 30 TL olacağını belirtti.

Ankara'daki Pide Fiyatları

Ankara'da da Ramazan pidesinin fiyatları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 15 TL olan pide fiyatının, bu yıl %35 artışla 20 TL'ye ulaştığı bildirildi.