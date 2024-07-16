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İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasası eleştirisi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin sokak hayvanlarıyla ilgili hazırladığı yeni kanun teklifini eleştirerek, yasanın uygulanabilir olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:16
İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasası eleştirisi!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu, mevcut yasanın bile tam olarak uygulanmadığını ve bu nedenle yeni yasanın da etkisiz kalacağını savundu. İmamoğlu, sokak hayvanlarının çip takılarak kısırlaştırılmasını ve alındıkları yerlere geri bırakılmalarını önerdi.

Ekrem İmamoğlu, mevcut yasanın bile tam olarak uygulanmadığını belirterek, ilgili yönetimlerin yeterli sayıda barınak açmadığını, kısırlaştırma yapmadığını ve personel ile kaynak ayırmadığını vurguladı. Bakanlıklardan yeterli desteğin gelmediğini ifade eden İmamoğlu, sahipsiz sokak hayvanlarının bazı bölgelerde vatandaşlara saldırdığını kabul etti, ancak bu tür vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığına dair bir analiz yapılmadan her yerde aynı uygulamanın dayatılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda bugüne kadar yeterli adımların atılmadığını belirterek, başarılı birçok örnek olmasına rağmen yaygın ve etkili bir teşvik çalışmasının yapılmadığını söyledi. Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanmasının olanaksız olduğunu ve bu tarz toplamanın popülasyonu daha da artıracağını ifade etti.

Bazı bölgelerde kedi ve köpek popülasyonunun azaltılmasının biyolojik dengeyi bozabileceğini belirten İmamoğlu, bunun başka kemirgen ve vahşi hayvanların çoğalmasına yol açabileceğini söyledi. Dünyada bunun birçok örneği bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, illegal veya denetimsiz evcil hayvan satışı ve üretiminin kontrol altına alınmadığını, bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan yerel yönetimlere yönelik denetim ve uygulama yapılmadığını ve gerekli durumlarda bakanlığın devreye girmediğini belirtti.

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