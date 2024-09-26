İmamoğlu'ndan Yargı Açıklamaları: 'Hukukun Üstünlüğünü Yaşatmak Önceliğimiz'

İBB Başkanı İmamoğlu Yargı Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlenen Encümen Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakkındaki davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir." ifadelerini kullandı.

Demokratik Değerlere Vurgu

İmamoğlu, "Demokrasi ve siyaset böyle işletilemez, sürdürülemez." diyerek, yargının bir silah olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Davanın kamuoyunda yarattığı rahatsızlığa dikkat çeken İmamoğlu, toplumun hepsinin bu duruma tepkili olduğunu ifade etti.

Yargıda Güvensizlik ve Tartışmalar

Yargı sürecinin sağlıklı işlemesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bu, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesidir." şeklinde konuştu. İmamoğlu, partisinin konuyla ilgili mücadelesini sürdürdüğünü de belirtti.

Mansur Yavaş ile İletişim

Başkan İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile düzenli iletişim kurduğunu ve bu dostluğun devam edeceğini söyledi. "Bugün kahve içeriz, bir yemeğini geniş zamanda yerim," diyerek bu dostluğu yineledi.

İşyeri Motivasyonu

Davadan kaynaklı belirsizliklerin iş gücüne etkisine dair soruya yanıt veren İmamoğlu, "İstanbul'un motivasyonu yüksek. Çalışanlarımız yaptığımız haksızlığa karşı duyarlılar," dedi ve yargının vereceği kararda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB'de yapılan Encümen Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB'de yapılan Encümen Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB'de yapılan Encümen Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB'de yapılan Encümen Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB'de yapılan Encümen Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB'de yapılan Encümen Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.