İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki sorgusu sona erdi. Tutuklama talebiyle ifadesi alındı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 07:52
İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanma talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusu tamamlandı.

Suçlamalar ve Soruşturmanın Kapsamı

İmamoğlu'nun yanı sıra, 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma devam ediyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dahil olmak üzere toplam 7 şahıs “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” ile suçlanıyor.

Sorgunun Detayları

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirilen ifadenin ardından, İmamoğlu “suç örgütü kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet almak” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren sorgusunda kimlik tespitinin ardından savunma yaparak savcılıkla işbirliği yapacağını belirtti.

Kararın, diğer şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplu olarak açıklanması bekleniyor.

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