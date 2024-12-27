İmamoğlu: Türkiye ve Suriye Belediyeleri İşbirliğini Güçlendirecek

İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısında önemli açıklamalar yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'de şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve belediyeler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir heyetin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. İmamoğlu, bu ziyaretin başta Şam olmak üzere Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını belirlemek için gerçekleştirilmesini planladıklarını söyledi.

Atatürk'e Saygı

TBB Encümen toplantısının ardından konuşan İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişini kutlayarak, Atatürk'e ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Belediyelere Hibe Desteği

İmamoğlu, toplantıda belediyelere yeni araç ve iş makinesi hibe desteğini sürdürme kararı aldıklarını belirtirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başta olmak üzere bazı belediyelerin borçlarını bahane ederek, belediyelerin işlevselliğini kısıtlama çabalarına karşı dikkat çekti. İmamoğlu, "Yerel seçimde merkezi yönetimde iktidar olan parti, yerel yönetimlerde muhalefet durumuna düşmüştür. Bu, milletin iradesidir." ifadesini kullandı.

Suriye'ye Yapılacak Ziyaretin Önemi

İmamoğlu, Suriye'deki değişimden kaynaklanan huzur ve refahın sağlanmasının önemine değinerek, "Yeni dönemde istikrar ve barışın hakim olduğu Suriye'yi görmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakışıdır." dedi. Ayrıca, TBB olarak, Türkiye'nin ve sığınmacıların güvenliği için sorumluluk alacaklarını belirtti.

İmamoğlu, Suriye'deki yerel yönetimlerle işbirliği mekanizmalarını geliştirmek ve Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin onurlu geriye dönüşlerini desteklemek amacıyla somut adımlar atılacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığına Teşekkür

TBB heyetinin Suriye ziyareti için sürdürülen diplomasi çalışmasına destek veren Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür eden İmamoğlu, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma sürecinde en üst seviyede yerel yönetimler olarak destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.