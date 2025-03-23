İmamoğlu ve 50 Şüpheli, Cezaevine Sevk Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 50 şüpheli, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında cezaevine getirildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:54
İmamoğlu ve 50 Şüpheli, Cezaevine Sevk Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cezaevine Giriş Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler devam ediyor. Son olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında bulunduğu 51 şüpheli ile birlikte Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Tutuklama Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde, ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen şüphelilerin, İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik Önlemleri

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan tutuklu şüphelileri taşıyan araçlar, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişi yaptı. Bu gelişme, İstanbul genelinde dikkat çekici bir etki yaratırken; kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

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