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İmamoğlu ve Özdağ'dan Yerel Demokrasi Vurgusu

İmamoğlu, Özdağ'ı ziyaret etti ve yerel demokrasinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 21:11
İmamoğlu ve Özdağ'dan Yerel Demokrasi Vurgusu

İmamoğlu ve Özdağ Görüşmesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Görüşme, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görüşme Sonrası Açıklamalar

İmamoğlu, TBB olarak çeşitli çalışmaları bir dosya haline getirip siyasi partilerle paylaşacaklarını ifade etti. Demokrasinin gelişimine değinen İmamoğlu, "Seçme ve seçilme hakkının sekteye uğramadığı, güven kaybının yaşanmadığı bir mekanizmanın kurulması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İmamoğlu, kayyım uygulamalarıyla ilgili olarak, meclislerin yok sayılmaması ve aşamalı hukuksal sürecin işletilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, siyaset dilinin toplumu kışkırtmak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Özdağ'ın Görüşleri

Özdağ ise yerel demokrasinin önemine işaret ederek, ancak bu durumun "bölücülük" şeklinde kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti. Türkiye'nin kendini terör örgütlerinden korumasının gerektiğini belirten Özdağ, devleti hukuk içerisinde savunmak gerektiğinin altını çizdi.

Özdağ, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolde kayyım uygulamasının yargı yolu ile yapılması gerektiğine dair bir madde eklediklerini söyledi. Özdağ, “Bugün terörle ilişkili olduğu tespit edilen belediye başkanlarının ancak yargı kararıyla görevden alınması noktasındayız.” ifadelerini kullandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasının da yargı kararı ile yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı makamında ziyaret etti.

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