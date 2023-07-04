İmamoğlu'nun manifesto hamlesinde ilk perde: 'İktidar için değişim' çağrısı resmileşti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetinin ardından gelen istifa çağrılarına kulak asmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içinde tepeden tırnağa bir "değişiklik" yapılması gerektiğini söyledi. Çağrıyı yarın resmi olarak internet sitesinden duyuracak olan İmamoğlu'nun "iktidar için değişim" mottosunu taşımasıyla biliniyor.

SEÇİMİN ARDINDAN FİTİLİ ATEŞLEDİ





Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçim sürecinde ter döken Ekrem İmamoğlu, yenilginin ardından Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmesi gerektiğini ima etti. Kılıçdaroğlu ise, gelen tüm bu çağrılara kulak asmazken, İmamoğlu "değişim" için mücadele etmeye kararlı olduğunu konuşmalarında her fırsatta dile getirdi.

WEB SİTESİ KURULDU

Gazeteci İsmail Saymaz, yaprığı bir açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun ağrıyı resmi olarak duyurmak için yeni bir web sitesi açacağını öne sürdü. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Ekrem İmamoğlu, yarın yayınlayacağı internet sitesinde 'iktidar değişikliği' çağrısı yapıyor.

"VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERMEYİ GÖREV KABUL EDİYORUZ"

İnternet sitesinde paylaşılan ilk görselde, "Muhalefeti değiştirmenin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'den başlayacak değişim iradesi, muhalefeti yenileme ve karşı dünyaya açılma iradesini de beraberinde getirecektir" İç demokrasiyi kurumsallaştırmayı başaran siyasi tavırlara meydan okuyor Muhalefet içindeki değişim ve dönüşüm süreci tüm bakanlıkların ortak geleceğini destekleyecek , nasıl bir muhalefet? Bu sadece siyasi partilerin görevi değil, seçmenin de görevidir. talep ve arzularını değiştirme ve siyasi arenaya taşıma sürecidir. Bu kanal, olabildiğince çok vatandaşı değişim süreci içerisine katılmaya davet etmek için tasarlanmıştır." ifadelerinin yer aldığı görüldü."