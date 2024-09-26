IMF, Pakistan'ın 7 Milyar Dolar Kurtarma Paketini Onayladı

IMF'den Pakistan'a Kurtarma Desteği

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan için 7 milyar dolarlık kurtarma paketini onayladı. Bu paketin 1,1 milyar dolarlık ilk diliminin 30 Eylül'e kadar ülkeye ulaşması bekleniyor.

Başbakan'dan Teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, bu onay için IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve ekibine şükranlarını sundu.

Şerif, hükümetin ekonomik reformlara devam ettiğini ve hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu belirtti. Ayrıca, kurtarma paketinin onaylanmasında sağladıkları destekler için Suudi Arabistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de teşekkür etti.

Merkez Bankası'nın Güvencesi

Diğer taraftan, Pakistan Merkez Bankası Başkanı Cemil Ahmed, İslamabad yönetiminin IMF'nin talep ettiği şartların tamamını sağladığını ifade etti.

Bu kurtarma paketi çerçevesinde, 1,1 milyar dolarlık ilk dilimin ardından, yıl sonuna kadar ikinci dilimin de Pakistan'a ulaşması hedefleniyor. Pakistan ve IMF, bu kurtarma süreci için haziran ayında 37 aylık bir kredi programı üzerinde görüşmelere başlamıştı.