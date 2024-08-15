İMG, Lübnan'daki Filistin Kamplarına Yardım Eli Uzattı

İMG'den Lübnan'daki Filistin Mülteci Kamplarına Destek

Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonu (İMG), Lübnan’da bulunan Filistin mülteci kamplarında 4 bin kişiye sıcak yemek ve nakdi yardım ulaştırdı. Bu yardım seferberliği, derneğin bağışçıları sayesinde gerçekleştirildi.

Bölgedeki Koşullar Korkutucu

Dernekten yapılan açıklamada, İMG ekiplerinin Lübnan’daki 3 Filistin kampına yaptığı ziyarette, hazırlanan sıcak yemeklerin 4 bin kişiye ulaştığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, maddi imkansızlık içinde yaşayan Filistinlilere de nakdi yardımlarda bulunuldu.

Kamplarda Yaşam Şartları

Açıklamada, "Buranın (Lübnan’daki Filistin kamplarının) maalesef Gazze’den hiçbir farkı yok. Gazze’de İsrail zulmünden kurtulanlar, burada açlık, derin yoksulluk ve tedavi edilemeyen bulaşıcı hastalıklarla uğraşıyor. Kampta 7 katlı betonarme binalar iç içe geçmiş halde. Elektrik günde sadece 3 saat veriliyor." ifadelerine yer verildi.

İMG'nin Devam Eden Desteği

İMG, bu insanlık trajedisine duyarsız kalmayarak, haklı davalarında Filistin’in yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu. Ayrıca, bağışçıların destekleriyle yardımların süreceği ifade edildi.