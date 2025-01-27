DOLAR
35,72 -0,13%
EURO
37,59 -0,29%
ALTIN
3.181,69 -0,03%
BITCOIN
3.535.060,1 5,73%

İMO Başkanı Yetiştirici: Taşoluk Apartmanı Yığma Bir Yapıydı

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yetiştirici, çöken Taşoluk Apartmanı'nın durumu ve yıkılma sebepleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:45
İMO Başkanı Yetiştirici: Taşoluk Apartmanı Yığma Bir Yapıydı

Taşoluk Apartmanı'nın Çökmeye Neden Olan Faktörler Açıklanıyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı ile ilgili yaptığı açıklamada, binanın yığma bir yapı olduğuna dikkat çekti. Yetiştirici, binanın yıkılma nedeninin ayrıntılı bir teknik rapor sonrasında belirleneceğini ifade etti.

Binanın Teknik Durumu

Yetiştirici, 1992'de yapı ruhsatı alınan apartmanın 1994'te yapı kullanım izin belgesi aldığını ve 1999'dan önce inşa edildiği için yıkılma sebebi hakkında çeşitli bilgi kirlilikleri olduğunu vurguladı. Kendisi, mühendislere ait hizmetlerin, o dönemin koşullarıyla yapıldığını belirterek, "Bu binada zemin katta 7 dükkan, üst katlarda ise toplam 14 daire bulunmaktadır. Toplamda 21 bağımsız bölüm yer almakta," dedi.

Denetim İhtiyacı

Yetiştirici, denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yaptı ve şu yorumda bulundu: "Binalarımızın düzenli kontrollerinin yapılması şart. Proje dışı uygulamalardan, dükkanların birleştirilmesinden kaynaklanan sorunlar, bu tür felaketlerin yaşanmasına neden oluyor." Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri ile Kartalkaya'daki otel yangını gibi olayların, can ve mal güvenliğini sağlamanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Mühendislik Çalışmaları ve Gelecek İhtiyaçları

Yetiştirici, yıkımın nedeninin belirlenmesi için yapılacak teknik raporu beklediklerini yineleyerek, "Soruşturma süreci devam ediyor. Eğer binanın taşıyıcı sistemine bir müdahale olduysa, bu tür olaylar kaçınılmaz hale geliyor," şeklinde konuştu. 1999'dan sonra yapılan binaların yönetmelik değişikliğinden faydalandığına dikkat çekti.

Sonuç olarak, Yetiştirici, İnşaat mühendisleri olarak biz göreve hazırız diyerek, can ve mal güvenliğinin sağlanması için mühendislik çalışmalarının gerekliliğinin altını çizdi.

Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak 2023'te çökmüş ve enkaz altından 3 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmiştir.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici (Sağ 2), Konya'da çöken...

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici (Sağ 2), Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici (Sağ 2), Konya'da çöken...

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici (Sağ 2), Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
2
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Büyükelçi Erciyes, Anadolu Ajansı’nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasına Katıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!