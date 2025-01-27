İMO Başkanı Yetiştirici: Taşoluk Apartmanı Yığma Bir Yapıydı

Taşoluk Apartmanı'nın Çökmeye Neden Olan Faktörler Açıklanıyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı ile ilgili yaptığı açıklamada, binanın yığma bir yapı olduğuna dikkat çekti. Yetiştirici, binanın yıkılma nedeninin ayrıntılı bir teknik rapor sonrasında belirleneceğini ifade etti.

Binanın Teknik Durumu

Yetiştirici, 1992'de yapı ruhsatı alınan apartmanın 1994'te yapı kullanım izin belgesi aldığını ve 1999'dan önce inşa edildiği için yıkılma sebebi hakkında çeşitli bilgi kirlilikleri olduğunu vurguladı. Kendisi, mühendislere ait hizmetlerin, o dönemin koşullarıyla yapıldığını belirterek, "Bu binada zemin katta 7 dükkan, üst katlarda ise toplam 14 daire bulunmaktadır. Toplamda 21 bağımsız bölüm yer almakta," dedi.

Denetim İhtiyacı

Yetiştirici, denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yaptı ve şu yorumda bulundu: "Binalarımızın düzenli kontrollerinin yapılması şart. Proje dışı uygulamalardan, dükkanların birleştirilmesinden kaynaklanan sorunlar, bu tür felaketlerin yaşanmasına neden oluyor." Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri ile Kartalkaya'daki otel yangını gibi olayların, can ve mal güvenliğini sağlamanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Mühendislik Çalışmaları ve Gelecek İhtiyaçları

Yetiştirici, yıkımın nedeninin belirlenmesi için yapılacak teknik raporu beklediklerini yineleyerek, "Soruşturma süreci devam ediyor. Eğer binanın taşıyıcı sistemine bir müdahale olduysa, bu tür olaylar kaçınılmaz hale geliyor," şeklinde konuştu. 1999'dan sonra yapılan binaların yönetmelik değişikliğinden faydalandığına dikkat çekti.

Sonuç olarak, Yetiştirici, İnşaat mühendisleri olarak biz göreve hazırız diyerek, can ve mal güvenliğinin sağlanması için mühendislik çalışmalarının gerekliliğinin altını çizdi.

Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak 2023'te çökmüş ve enkaz altından 3 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmiştir.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici (Sağ 2), Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici (Sağ 2), Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.