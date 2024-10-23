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İmran Han'ın Eşine Kefaletle Serbest Kalma Kararı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, yolsuzluk davası sonrası kefaletle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:04
İmran Han'ın Eşine Kefaletle Serbest Kalma Kararı

Pakistan'da Büşra Bibi'nin Kefaletle Serbest Kalması

Pakistan'da bir mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın eşi Büşra Bibi'nin, yürütülen yolsuzluk davası kapsamında tutuklu kaldığı süre sonunda kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme Süreci

Dawn gazetesinin bildirdiğine göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), Bibi'nin yargılandığı yolsuzluk davasında kefalet talebini değerlendirdi. Han, görevi sırasında aldığı hediyeleri açıklamadığı ve bu hediyeleri sattığı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Önceki Mahkumiyetler

Han ve Bibi, 31 Ocak tarihinde o dönem için yürütülen yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı; ancak daha sonra Nisan ayında mahkumiyetleri askıya alınmıştı. İmran Han, tüm bu süreçlerin ardından 5 Ağustos 2023 tarihinde tutuklanmış ve o tarihten bu yana çeşitli suçlamalarla cezaevinde kalmaya devam etmektedir.

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