İmran Han Oxford Üniversitesi Şansölyeliği İçin Aday Başvurusu Yaptı

İmran Han'dan Şansölyelik Başvurusu

Pakistan'da tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Han, Oxford Üniversitesi'nin yöneticisi olan şansölye pozisyonu için başvurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Seyid Zülfikar Buhari, Han'ın Oxford'un yöneticiliğine aday olmak için gerekli başvuru formunu doldurduğunu duyurdu.

Han'ın Akademik Geçmişi

İmran Han, 2005-2014 yılları arasında Bradford Üniversitesi'nde rektörlük yapmıştı. Han, Oxford Üniversitesi mezunu olarak, bu pozisyona kayda değer bir adaylık sunuyor.

Adaylık Süreci ve Şartlar

Oxford Üniversitesi şansölyeliği, üniversitenin mezunları tarafından oluşturulan bir topluluk tarafından seçilmektedir. Bu göreve aday olabilmek için topluluğun en az iki üyesi tarafından desteklenmek gerekmektedir.

Hukuki Sorunları ve Cezaevindeki Durumu

Eski Başbakan Han, "devlet sırlarını ifşa etmek" ve "yasa dışı evlilik" gibi suçlamalar altında yargılanarak, 5 Ağustos 2023 tarihinden itibaren cezaevinde tutulmaktadır. Bu hukuki sorunlar, adaylık sürecinin nasıl etkileneceği konusunda belirsizlik yaratıyor.