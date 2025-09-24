İnan'dan Gökhan Zeybek'e Sert Tepki: 'İzmir'i Çöp Dağlarına Mahkum Ettiniz'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan yazılı açıklama

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in İzmir'de çöp depolama alanlarının bakanlık tarafından kapatıldığı iddialarına tepki gösterdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada Zeybek'in İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalara ilişkin olarak "Yalancı, sahtekar ve ahlaksızsınız. İzmir'i çöp dağlarına mahkum eden sizsiniz. Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz." ifadelerini kullandı.

İnan, bakanlığın vahşi depolamaya ekstra destek sağladığını aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar."

İnan ayrıca, CHP'li belediyelerin İzmir'i yönetmekte yetersiz kaldığını belirtti ve devlete atılan iftiraların millet nezdinde karşılık bulmayacağını sözlerine ekledi.