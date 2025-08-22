İnan'dan İzmir Büyükşehir'e 'hizmet' Eleştirisi: Dikili Sera OSB ve Su Tartışması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kentte hizmet yapmamakla suçlayarak, Körfez'in kokuya neden olduğunu ve İzmir'in susuz kaldığını ileri sürdü.

Dikili yatırımı ayrıntıları

İnan, yaptığı yazılı açıklamada bir süre önce incelediklerini belirttiği Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin 3 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulduğunu, bunun 1,8 milyon metrekare modern serası, 300 bin metrekarelik sanayi tesisi ile 49 sera ve 35 sanayi parseli barındırdığına dikkat çekti.

Jeotermal ve su vurgusu

İnan, Dikili'deki yatırımın en büyük gücünün jeotermal sıcak suyla ısıtılan modern seralar olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz Çeşme'ye arıtılmış suyu akıttık. Dikili'de jeotermal suyu akıttık. Ve 15 milyar dolarlık tarım yatırımı hedefini başlattık. Peki CHP belediyeciliği ne yaptı? Körfezi kokuttular. Güzel İzmir'i susuz bıraktılar. Çöpü dahi toplayamıyorlar. Aradaki fark çok net. Biz suyu akıtıyoruz, üretimi, istihdamı ve tarımı büyütüyoruz. Onlar ise beceriksizlikleriyle güzel İzmir'i çürütüyor, kurutuyor, kokutuyor."