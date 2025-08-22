DOLAR
40,99 -0,14%
EURO
48,07 -0,8%
ALTIN
4.444,84 -1,17%
BITCOIN
4.789.190,45 -3,61%

İnan'dan İzmir Büyükşehir'e 'hizmet' Eleştirisi: Dikili Sera OSB ve Su Tartışması

İnan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni körfezi kokutmak ve İzmir'i susuz bırakmakla suçlayarak Dikili Sera OSB ve jeotermal su yatırımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:48
İnan'dan İzmir Büyükşehir'e 'hizmet' Eleştirisi: Dikili Sera OSB ve Su Tartışması

İnan'dan İzmir Büyükşehir'e 'hizmet' Eleştirisi: Dikili Sera OSB ve Su Tartışması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kentte hizmet yapmamakla suçlayarak, Körfez'in kokuya neden olduğunu ve İzmir'in susuz kaldığını ileri sürdü.

Dikili yatırımı ayrıntıları

İnan, yaptığı yazılı açıklamada bir süre önce incelediklerini belirttiği Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin 3 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulduğunu, bunun 1,8 milyon metrekare modern serası, 300 bin metrekarelik sanayi tesisi ile 49 sera ve 35 sanayi parseli barındırdığına dikkat çekti.

Jeotermal ve su vurgusu

İnan, Dikili'deki yatırımın en büyük gücünün jeotermal sıcak suyla ısıtılan modern seralar olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz Çeşme'ye arıtılmış suyu akıttık. Dikili'de jeotermal suyu akıttık. Ve 15 milyar dolarlık tarım yatırımı hedefini başlattık. Peki CHP belediyeciliği ne yaptı? Körfezi kokuttular. Güzel İzmir'i susuz bıraktılar. Çöpü dahi toplayamıyorlar. Aradaki fark çok net. Biz suyu akıtıyoruz, üretimi, istihdamı ve tarımı büyütüyoruz. Onlar ise beceriksizlikleriyle güzel İzmir'i çürütüyor, kurutuyor, kokutuyor."

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
2
2025-2026 Okul Takvimi: Okullar Ne Zaman Açılacak? Ara Tatil ve Sömestr Tarihleri
3
İsrail'den E1 Projesi Tepkisi: Doğu Kudüs Yerleşim Planları Reddedildi
4
Ürdün, Karhi'nin 'Ürdün Nehri İsrail Toprağı' İddialarını Kınadı
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem
7
Kadıköy'de Otomobilin Yayaya Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası