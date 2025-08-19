İnan Güney: Açık Hava Reklamlarında Ortaklığım Yok

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkındaki iddialara ilişkin savunmasını açıkladı. Güney, açık hava reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir şirkete ortak olmadığını ve belediye başkanlığı döneminde bu alanlarda kiralama yapılmadığını söyledi.

Soruşturma ve kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Güney'in ifadesi

Güney'in savcılık ifadesinde, bazı şüphelilerin beyanlarının tamamen iftira olduğunu ve bu kişilerin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Alican Abacı tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. İfadesinde, Abacı'nın "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu." şeklindeki beyanlarının kendi aleyhinde öne sürüldüğünü belirtti.

Güney, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. Bu şahsın ifadesinde bahsettiği gibi ihaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Abacı ve Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Abacı ve Mutlu, Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilmesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Akpolat ise en yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir diyerek bu teklifi kabul etmedi. Adı geçen ihaleyle ilgili bulunduğum tek ortam bu olaydır. Belediyeden kovmuş olduğum bir şahısla ihale şartnamesi görüştüğüm iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır."

Güney, Aziz İhsan Aktaş'la herhangi bir resmi ya da gayriresmi menfaat ilişkisinin olmadığını belirtti.

Diğer iddialara yanıt

Kapki ile ilgili olarak Güney, "Ahlaksız ve iftiracı Kapki'yi benimle Abacı tanıştırmıştır ve kendisine iş vermem yönünde Abacı bana söylemlerde bulunmuştur. Ben de bu teklifi kabul etmediğimden dolayı Kapki isimli şahıs benim hakkımda iftira ve yalan beyanlarda bulunmuştur. Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayriresmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi."

Güney, Mustafa Mutlu ve diğer şüphelere yönelik iddiaları da "iftira" olarak nitelendirdi. Serkan Öztürk hakkında ise "İddia edildiği gibi Serkan Öztürk ile resmi veya gayriresmi herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen farazi ve iftiradır." dedi ve Öztürk'ün Beyoğlu Belediyesinden herhangi bir iş almadığını vurguladı.

İlbak Grubu'na yönelik iddialara ilişkin olarak, eşine araba alındığı iddiasını reddetti; eşinin arabasını "kendilerine ait 2 arabayı satıp üstüne bankadan kredi çekerek aldıklarını" anlattı.

Güney ayrıca Albayraklar Grubu ile ilgili iddiaları "akıl, mantık ve izan dışı" olarak nitelendirirken, Kazım Albayrak'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Bahsi geçen araç ihalesinin "açık, şeffaf ve usulüne uygun" şekilde yapıldığını belirtti.

Mali işlemler ve sözleşmeler

Güney, pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile reklam panolarından kira bedeli tahsil etmeme serbestisi bulunduğunu, buna rağmen İlbak Grubu'ndan kira bedellerini eksiksiz tahsil ettiğini söyledi. Ayrıca 2022 yılında İlbaklarla yapılan sözleşmeye değinerek, reklam panolarının mülkiyetinin kendisinden önce İlbaklara aitken sözleşme ile BELTAŞ A.Ş.'ye geçtiğini ve bunun BELTAŞ için büyük bir kazanım olduğunu savundu.

Son olarak, Güney yaptığı tüm kamu görevlerinde harcadığı her kuruşun "tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğu bilinciyle" olduğunu, belediye masraflarını azaltmak için makam aracını gönderdiğini ve kişisel aracını kullandığını belirtti.