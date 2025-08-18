İnan Güney, BELTAŞ Usulsüz Reklam Geliri İddialarını Reddetti

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, BELTAŞ Genel Müdürlüğü dönemine dair reklam panolarından usulsüz gelir elde edildiği yönündeki iddiaları savcılık ifadesinde kabul etmedi. Güney, elde edilen gelirlerin tamamının BELTAŞ hesaplarına gittiğini belirtti.

Soruşturma ve gözaltı süreci

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen Güney, savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da zanlılar arasında yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma yürütüyor.

Tuncay'ın ifadesi ve Güney'in savunması

Soruşturma dosyasına giren ifadeler arasında yer alan Adem Tuncay'a ait bölümde, "İnan Güney belediye başkanlığından önce BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Bu dönemde Beşiktaş ilçesinde olan ancak İBB tasarrufunda bulunan 5 ya da 6 lokasyona resmi olarak BELTAŞ tarafından reklam panosu konulması için müsaade edildi ancak bu reklam panolarından bazıları izinsiz olarak çift yönlü kullanıldı... Bunlardan BELTAŞ usulsüz gelir elde etmiştir" iddiası yer aldı.

Bu beyana karşılık Güney, Tuncay'ı tanımadığını belirtti ve BELTAŞ müdürlüğü sırasında İBB'nin açtığı ana arterlerdeki pano ihalelerine katıldıklarını, BELTAŞ'ın "5-6 panoyu ihaleyle aldığını" söyledi. Güney, panoların farklı firmalara kiralandığını ve "Kamudan kamuya reklam panosu aldık. Elde edilen gelir tamamıyla BELTAŞ hesaplarına gelmiştir" ifadeleriyle iddiaları reddetti. Ayrıca panoların çift yönlü kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

Abacı, Aktaş ve diğer ifadeler

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın ifadesinde ise Ozan İş ve Güney arasında yakın ilişki bulunduğu, reklam panolarının belirli kişilere verildiği ve 2024'te yapılacak büyük BELTAŞ ihalesine dair süreçler hakkında taleplerin iletildiği iddia edildi.

Dosyada yer alan Aziz İhsan Aktaş ifadelerinde ise Abacı'nın, Beşiktaş Belediyesi'ndeki hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında Güney'in seçim çalışmalarında kullanılmak üzere araç talep ettiği, verilen araçların seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Güney'in kontrolüne verildiği öne sürüldü. Aktaş ayrıca bazı araçların ihale evraklarında yer almadığını iddia etti.

Güney'in genel savunması

Bu iddialara yanıt veren Güney, Alican Abacı'nın BELTAŞ'taki dönemdeki faaliyetlerini hoş görmediğini, yetkisi dahilinde engellemeye çalıştığını ve görev süresi boyunca Abacı ile uyumsuz bir çalışma düzeni yaşadıklarını söyledi. Güney, BELTAŞ görevini 2023'te devrettiğini ve 2024 reklam ihalesi süreçlerinde herhangi bir yetkisi olmadığını vurguladı.

Güney ayrıca, Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinde 1,5 yıl boyunca hiçbir reklam panosu ihalesi yapmadığını belirterek, reklam panolarından haksız gelir elde etme amacı olsaydı "Beyoğlu'ndaki panoları kamusal amaçlı kullanmaz, kiralama yapardım" diye konuştu. Soruşturmada bazı şüphelilerin tahliyesi için kendisine iftira attığını iddia eden Güney, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

