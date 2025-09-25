İnan: İstanbul, CHP yüzünden hırsızların ilham aldığı şehir oldu

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" ve Esenler vurgusu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında partisinin Esenler İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu. İnan, etkinliğin İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek AK Parti'nin kentte tüm gücüyle sahada olduğunu söyledi.

Esenler örneği: Kentsel dönüşüm ve hizmetler

İnan, Esenler'i AK Parti'nin elinin değdiği ilçeler arasında öne çıkararak, ilçenin modern hizmetlere kavuşmasında teşkilat ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katkılarını vurguladı. İlçede hayata geçirilen projelerin vizyoner ve insan odaklı yönetimin somut göstergeleri olduğunu ifade etti.

İnan, Esenler'de 65 binden fazla konuta 325 binden fazla kişinin taşındığını hatırlatarak, ilçenin kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklılıkta örnek teşkil ettiğini söyledi ve "Bir daha büyük acılar yaşamayalım" anlayışıyla adımlar atıldığını dile getirdi.

İzmir eleştirisi: Kentsel dönüşüm yolsuzluğu iddiası

İnan, doğup büyüdüğü ve siyaset yaptığı İzmir'i kentsel dönüşümde eleştirdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir sorumsuzluk örneğini tam 25 senedir gösteriyor. Hatta herhangi bir adım atmamış olmasıyla birlikte kentsel dönüşüm yolsuzluğuna imza atıyor." İzmir'de deprem sonrası yaşananlara rağmen projelerin İzmirlilerin umutlarıyla oynadığını ve mağduriyetlere yol açtığını anlattı.

İstanbul yönetimine yönelik sert eleştiriler

İnan, İstanbul yönetimini hedef alarak şunları söyledi: "Yüzyıllardır şairlere ilham olan şehrimiz İstanbul maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yüzünden son yıllarda hırsızların ilham aldığı bir yer oldu." Ayrıca, "Biz İstanbul'da gençlik merkezleri, millet bahçeleri tasarlarken, onlar sadece ceplerini doldurmayı tasarladılar" diyerek CHP'yi kaynak israfı ve usulsüzlük iddialarıyla suçladı.

İnan, suç örgütü iddialarına dair ifadelerin kendi çevrelerinden geldiğini, milletvekilliği teklifleriyle adli süreçlerin etkilenmeye çalışıldığını öne sürdü ve TBMM'nin istismara uğradığını savundu. İnan, Tevfik Göksu'nun zamanında uyarmasına rağmen ilgili aktörlerin dinlememeyi tercih ettiğini belirtti.

Dış politika mesajı

İnan, dünya kamuoyunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki bildirisini dikkatle takip ettiğini ve Erdoğan'ın Gazze-Filistin davasını savunan bir lider olduğunu söyledi. Muhalefetin tartışmalarına karşın Türkiye'nin barışa dayalı diplomasi geleneğini sürdürdüğünü aktardı.

Program katılımcıları ve saha çalışmaları

Programa AK Parti milletvekilleri Osman Gökçek, Mehmet Eyüp Özkeçeci, İsmail Emrah Karayel, Muhammed Adak, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Güler ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Taha Cerrahoğlu katıldı.

İnan, Esenler programı kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek ve ilçede yaşayan gençlerle bir araya geleceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (ortada), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında, partisinin Esenler İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette konuşma yaptı.