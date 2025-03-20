İnce ve Belediye Başkanları, Gözaltına Alınan İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bazı belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından moral vakti geçirmek üzere İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde bir araya geldiler.

İnce, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüştü. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, diploma iptalinin bir hukuk devleti için kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yargının talimatla hareket ettiğini savunan İnce, "Önceden 'yargısız infaz' diye bir tanımlama vardı. Artık yargı yoluyla infaz var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

İnce, ziyarette Dilek İmamoğlu'na destek gösterdiklerini ve bu zorlu günlerin geçeceğini ifade ettiklerini aktardı. Ziyarete katılan belediye başkanları arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de yer aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret ederek, ailesiyle görüştü. İnce, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey (sağda), Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de (solda) ziyarette İnce'ye eşlik etti.