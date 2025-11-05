İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

İnceburun’daki 12 metre yüksekliğindeki tarihi fener, deniz seviyesinden 38 metre yüksekte, Karadeniz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:05
İnceburun Feneri: Türkiye’nin en kuzeyinde tarihi bir durak

Doğa ve denizin buluştuğu nokta ziyaretçilerini çağırıyor

Türkiye’nin en kuzey noktası olan İnceburundaki tarihi fener, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikte, 12 metre yüksekliğinde inşa edilen İnceburun Feneri, Karadenizin hırçın dalgalarıyla çevrili konumuyla dikkat çekiyor ve ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, bölgeye yönelik çağrısını şu sözlerle ifade etti: "İnceburun Türkiye için önemli bir yer çünkü ülkemizin en kuzeyi. Sinop için de çok kıymetli bir konum. Burayı ziyaret eden turistler hem manzarayı hem doğayı çok seviyor. Biz de bu alanı tanıtmak için yönlendirmeler yapıyoruz. Yeşil ile mavinin birleştiği bu nokta mutlaka görülmeli".

İnceburun ve tarihi fener, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla hem yerli hem yabancı ziyaretçilere hitap ediyor; bölgeyi görmek isteyenler için önemli bir durak olmaya devam ediyor.

