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İncirliova'da CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Katıldı

İncirliova'da CHP'den istifa eden meclis üyesi Serkan Güvenç, AK Parti'ye geçti. Belediye Başkanı Kaya'dan teşekkür açıklaması geldi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:48
İncirliova'da CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Katıldı

İncirliova'da Siyasi Değişim

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, CHP meclis üyesi Serkan Güvenç, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Bu önemli gelişme, yerel siyasette dikkat çekti.

Baskan Kaya'dan Destek

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güvenç'e teşekkür ederek, ilçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi adına birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Aydın’ın İncirliova ilçesinde partisinden istifa eden CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti....

Aydın’ın İncirliova ilçesinde partisinden istifa eden CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya (sol 3), AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Serkan Güvenç'e (sol 2) teşekkür etti.

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