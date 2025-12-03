İncirliova'da Gerenkova Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sabah saatlerinde meydana geldi
Aydın’ın İncirliova ilçesinde sabah saatlerinde Gerenkova Kavşağı’nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gerenkova Mahallesi’nden çıkan 09 AT 810 plakalı otomobil, karşı şeride geçmek isterken Aydın’dan İncirliova yönüne seyreden 35 HOY 68 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 35 HOY 68 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Sedef G. yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sedef G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
