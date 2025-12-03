İncirliova'da Gerenkova Kavşağı'nda Trafik Kazası — 1 Yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesi Gerenkova Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı; yaralı Sedef G. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:15
İncirliova'da Gerenkova Kavşağı'nda Trafik Kazası — 1 Yaralı

İncirliova'da Gerenkova Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sabah saatlerinde meydana geldi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sabah saatlerinde Gerenkova Kavşağı’nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerenkova Mahallesi’nden çıkan 09 AT 810 plakalı otomobil, karşı şeride geçmek isterken Aydın’dan İncirliova yönüne seyreden 35 HOY 68 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 HOY 68 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Sedef G. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sedef G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GERENKOVA KAVŞAĞI’NDA ÇİFT TARAFLI TRAFİK KAZASI...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GERENKOVA KAVŞAĞI’NDA ÇİFT TARAFLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği