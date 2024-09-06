Indiana'da Tek Motorlu Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Indiana'da Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu bir küçük uçağın düşmesi sonucu dört kişi yaşamını yitirdi. Madison County Şerifliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yüzbaşı Darwin Dwiggins, uçağın Iowa'dan Indiana'ya doğru sefer yaparken, Anderson Havalimanı yakınlarında iniş hazırlıkları yaptığı sırada düştüğünü bildirdi.

Olayın Detayları

Dwiggins, görgü tanıklarının uçağın iniş öncesinde ters döndüğünü ve bir mısır tarlasına çakıldığını aktardıklarını ifade etti. Düşen uçağın alev aldığını belirten Dwiggins, uçuştaki dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İnceleme Başlatıldı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin belirsiz olduğu ancak olayı araştırmak üzere bir müfettişin hemen olay yerine gönderildiği duyuruldu.