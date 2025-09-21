Indianapolis'te silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Indianapolis'te bir otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:53
Gece saatlerinde bir otoparkta gerçekleşti

Indianapolis Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındı.

Açıklamada, olayda 5 kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve diğer 3'ünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğu ve bu kişilerin kendi imkânlarıyla olay yerinden kaçtığı, bunlardan birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu bilgisi verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

