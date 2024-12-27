İnebolu'da Fırtına Dalgaları Sahil Yolunu Vurdu

Kastamonu İnebolu'da Fırtına Sonrası Dalgalar Hasara Yol Açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece etkili olan fırtına, Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Bu dalgalar, İnebolu-Cide sahil yolu'nun İsmetpaşa Caddesi kesiminde ciddi hasara neden oldu.

Fırtınanın ardından, Karayolları ekipleri bu alanda önlem alarak, dalgaların caddeye taşıdığı moloz yığınlarını temizlemek amacıyla çalışmalar başlattı. Yolun güvenliğini sağlamak için yapılan bu çalışmalar, bölgedeki ulaşımı rahatlatmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, fırtınanın etkisiyle balıkçılar da Karadeniz'e açılamadı, bu durum yerel balıkçılık faaliyetlerinde aksamalara neden oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda hasara neden oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda hasara neden oldu.