İnebolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Cenaze Ulaşımı Güçlükle Sağlandı

İstanbul'da vefat eden Fatma Contay'ın cenazesi, kar nedeniyle İnebolu'daki köyüne zorlukla ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:08
İnebolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Cenaze Ulaşımı Güçlükle Sağlandı

Fatma Contay'ın Cenazesi Zorlu Bir Ulaşım Süreciyle Köye Gönderildi

İstanbul'da vefat eden Fatma Contay'ın cenazesi, karla kaplı yollar nedeniyle zorlu bir süreçle İnebolu ilçesindeki Kuzluk köyüne ulaştırıldı. Cenaze aracı, kar sebebiyle kapalı olan yolları aşmakta güçlük çekti.

İnebolu Belediyesi ve Özel İdare İşbirliği

Fatma Contay'ın cenazesi, sabah saatlerinde İnebolu'ya getirildi. Kuzluk köyüne cenazenin ulaştırılması için İnebolu Belediyesi'ne ait cenaze aracı, Özel İdareye ait bir ekskavatörden destek aldı. İki kurumun işbirliği sayesinde ulaşım sağlandı.

Zincir takılan cenaze aracı, ekskavatörün yardım sağlamasıyla, karla kaplı yolları aşarak köye ulaştı. Zorlu mücadele ile köye ulaştırılan Fatma Contay'ın cenazesi, öğle namazı sonrası toprağa verildi.

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