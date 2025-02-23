İnebolu'da Tarihi Evler Karla Kaplandı

İnebolu'nun kar yağışı sonrası tarihi ahşap evleri beyaz örtüyle kaplandı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:53
İnebolu'da Tarihi Evler Karla Kaplandı

İnebolu'da Tarihi Ahşap Evler Karla Kaplandı

Kastamonu'nun tarihi ilçesi İnebolu, kar yağışı ile birlikte adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'da, kar kalınlığı bazı mahallelerde 40 santimetreye kadar ulaştı.

İlçeye bağlı 73 köy yolu ulaşıma tamamen kapandı. İnebolu'nun karakteristik özelliği olan kırmızı aşı boyalı tarihi ahşap evleri, kar yağışının ardından mistik bir görünüme büründü.

Bu muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçılar ve ziyaretçiler, rengarenk evlerin beyaz örtüyle kaplanmasını kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'da tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza...

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'da tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'da tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza...

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'da tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.

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