İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü 2023

İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü Başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na ulaşan cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletli katılımcılarla gerçekleştirilen 6. İstiklal Sürüşü etkinliği, İnebolu'dan start aldı.

Törende Temsili Cepheler Dağıtıldı

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından organize edilen bu etkinliğin öncesinde, İnebolu Zafer Yolu Caddesi'nde bir tören düzenlendi. Burada katılımcılara temsili cephanelerin teslim edilmesi etkinliği gerçekleştirildi.

Fatih Peker'den Açıklama

37 Riders Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine verdiği bilgide, "İnebolu'dan Anıtkabir'e düzenlediğimiz bu etkinliğin 6.'sını yapıyoruz. Katılımcı sayımız Türkiye'nin birçok yerinden 100 kişi civarında." dedi. Peker, etkinliğin zorlu geçtiğine dikkat çekerek, "İki gündür yağmur yağıyor. Bu sene etkinliğimizi yağmur altında gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda aramızda iki eski devletin, Rusya'nın temsilcisi de bulunuyor. Tarihteki bu anı canlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Andrey Ryzhenkov'un Düşünceleri

Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü Andrey Ryzhenkov, Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın gönderdiği yardımların Anadolu'ya giriş kapısı olan İnebolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ryzhenkov, "Bu tür önemli hatıraları korumak oldukça kesin." diyerek, etkinliğin önemli olduğunun altını çizdi ve katılımcılara teşekkür etti.

İstiklal Sürüşü Ne Zaman Son bulacak?

İnebolu'dan başlayarak Ankara'ya yapılan bu İstiklal Sürüşü, yarın akşam Anıtkabir ziyareti ile sona erecektir.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü (solda) açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü (solda) açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü (solda) açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü (solda) açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü (solda) açıklamalarda bulundu.