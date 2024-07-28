İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu Sürüşü Tamamlandı

İnebolu'dan Ankara'ya Motosikletli Sürüş

Kurtuluş Savaşı döneminde, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü", motosiklet tutkunları tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenen etkinlik, motosikletli grupların Çankırı'ya ulaşmasıyla başarıyla tamamlandı.

Çankırı Etabının Tamamlanması

Çankırı Motosiklet Derneği ve 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen sürüş, yaklaşık 340 kilometrelik parkurda Kastamonu etabı geçildikten sonra Ilgaz'daki Derbent Şehitleri Anıtı'na ulaşıldı. Anıt önünde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Buradan motosikletliler, 200 motosikletle Çankırı Şehitliği'ne hareket etti.

Vali Taşolar’ın Katılımı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz'dan itibaren motosiklet ekibine katılarak destek verdi. Şehitlikte yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi.

Milli Duygular ve Farkındalık

Çankırı Motosiklet Derneği Başkanı Alparslan Koç, bu yılki etkinliğin 6.'sını gerçekleştirdiklerini belirtti. Sancak ve mühimmatı teslim etmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Koç, "Her sene bunu yapmamızın amacı, milli duygularımızı kabartmak ve geçmişimizi unutmamak" dedi.

Belgesel Gösterimi ve Yolculuk Devam Ediyor

Törenin ardından motosikletlilere Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde "Zaferin Yolu Umudun Yolu" belgeseli gösterildi. Motosikletle sürüşe katılan gruptaki herkes, Ankara’ya doğru yola çıkmak üzere hazırlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.