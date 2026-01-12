İnegöl Belediyesi 365 Gün Yanınızda: 14 bin 146 Aileye Destek (2025)

İnegöl Belediyesi, 2025'te Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Umuteli iş birliğiyle eğitim, gıda, sıcak yemek ve engelli hizmetleriyle on binlerce vatandaşa destek verdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:22
İnegöl Belediyesi 365 Gün Vatandaşının Yanında

İnegöl Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 7’den 70’e tüm kesimlere yönelik hizmetlerini yılın 365 günü aralıksız sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Umuteli iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında eğitimden gıdaya, sıcak yemekten engelli hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede 2025 yılında da on binlerce vatandaşa destek sağlandı.

14 bin aileye sosyal destek

İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen sosyal destek çalışmalarında toplam 14 bin 146 aileye, 35 bin 610 kişiye çeşitli yardımlar ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşamına dokunan bu destekler ile sosyal dayanışma güçlendirildi.

Öğrencilere eğitim desteği

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen belediye, 2 bin 10 öğrenciye üniversite eğitim yardımı sağlayarak gençlerin eğitim hayatına katkı sundu. Sağlanan desteklerle öğrencilerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi hedeflendi.

Gıda yardımları yıl boyunca sürdü

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 6 bin 91 aileye düzenli gıda yardımı yapıldı. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere ulaştırılan yardımlar yıl boyunca aralıksız devam etti.

Sıcak yemek hizmetiyle kapı kapı destek

Belediyenin dikkat çeken hizmetlerinden biri olan sıcak yemek yardımı kapsamında 65 yaş üstü, engelli, hasta ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ulaştırıldı. 2025 yılı boyunca 494 aileye toplam 26 bin 749 öğün sıcak yemek desteği sağlandı. Profesyonel aşçılar tarafından hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, özel vakumlu kaplarla resmi araçlar eşliğinde evlere teslim edildi.

Çölyak hastalarına özel destek

Sağlık temelli sosyal yardımlar kapsamında 40 aileye çölyak desteği verildi. Glütensiz ürünlerden oluşan destek paketleriyle çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı.

Engelli bireylere engelsiz hizmetler

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla 600 engelli bireye Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi aracılığıyla hizmet sunuldu. Ayrıca Engelsiz Futsal Turnuvası düzenlenerek sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturuldu.

Aile ve toplum odaklı çalışmalar

Toplumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla "Güçlü Aile, Güçlü Toplum Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda aile yapısını destekleyen sosyal politikalar uzman görüşleriyle ele alındı.

Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri

İnegöl Belediyesi, maddi desteklerin yanı sıra manevi desteklerle de vatandaşların yanında yer aldı. İNGADEM (İnegöl Aile Danışmanlık Merkezi) üzerinden 2 bin 453 kişiye bireysel, ailevi ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu.

Yaşlılara özel hassasiyet

Yaşlı vatandaşlar için alışveriş desteği, ev temizliği hizmetleri ve bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine ekipler gönderilerek hem ihtiyaçları giderildi hem de moral desteği sağlandı.

Bir telefon kadar yakın

İnegöl Belediyesi, vatandaşların talep ve başvurularını kolaylıkla iletebilmesi için iletişim kanallarını aktif şekilde kullanıyor. Vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi ile 0 530 157 30 00 WhatsApp Çözüm Merkezi üzerinden belediyeye ulaşabiliyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri iletilen başvuruları titizlikle değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

