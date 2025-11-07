İnegöl Belediyesi'nden çekirdek denetimi: Temizlettiler, ceza kestiler

İzleme merkezi anında tespit etti, zabıta müdahale etti

İnegöl Belediyesi, kamusal alanda çekirdek yiyip çöplerini yere atan kişilere karşı yürüttüğü denetimleri sıkılaştırdı. İzleme ve Değerlendirme Merkezinden yapılan anlık gözlemler sayesinde kural ihlali yapanlar hızlıca tespit edilip müdahale edildi.

Merkezdeki ekiplerin 7/24 sürdüğü denetimler, belediyenin şehrin her noktasına hakim olmasını sağlıyor. Bu kapsamda, önceki akşam Merkez Park heykel önünde çekirdek yiyip alanı kirleten bir grup genç kameralara takıldı.

Kamerayı izleyen yetkililer, oluşan ciddi kirliliği görünce harekete geçti ve sahadaki ekipleri bilgilendirdi. Bölgeye intikal eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olan kişileri tespit etti.

Zabıta ekipleri, kirletilen alanın temizlenmesi için gençlere süpürge ve kürek verdi; kirletilen yerlerin temizliği sağlandı. Ardından, davranışın yaptırım gerektirdiği belirtilerek şahıslara kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, aynı zamanda çevre temizliği konusunda vatandaşları uyarıp benzer davranışların kabul edilemez olduğunu hatırlattı ve toplu kullanım alanlarında daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

