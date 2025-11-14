İnegöl'de 7 Kişi Mantar Zehirlenmesiyle Hastanelik Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan toplanan mantarları yiyen 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, kırsal Tekke Mahallesi ve diğer köylerde meydana geldi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Ferdi G. (29) ve ağabeyi İlhan G. (34) birlikte ormana giderek mantar topladı. Topladıkları mantarı anneleri Fatmagül G. (60)'ye teslim ettiler. Aile fertleri Hayrettin G. (62), Fatmagül G. (60), Ferdi G. (29), Şahin G. (27) ve İlhan G. (34) akşam saatlerinde hazırlanan mantar yemeğini yedikten yaklaşık 3 saat sonra kusma ve mide bulantısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Diğer Vakalar ve Soruşturma

Ayrıca kırsal Çitli Mahallesi'nde Harun G. (30) topladığı mantarı yedikten sonra, Alanyurt'ta ikamet eden Kemal B. (30) de ormandan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri tespit edilen 7 kişi dahiliye servisine yatırıldı. Olayla ilgili jandarma komutanlığı ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

