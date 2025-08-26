İnegöl'de Bacağı İpe Dolanan Karga İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kurtarma ve teslim süreci
Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde bir karganın ağaçta iki gündür mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bacağı ağacın dalındaki ipe dolandığı anlaşılan kargayı kurtardı.
Susuz kaldığı için bitkin düşen karga, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.
