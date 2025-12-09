İnegöl'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Kaçan 15 Yaşındaki Genç 6 Saatte Bulundu

İnegöl'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Kaçan Genç 6 Saatte Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bakımı üstlenilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Yiğit D., bugün saat 18.00 sıralarında merkezden kaçtı. Kurum yetkilileri çevrede arama yaptı, ancak genç bulunamadı ve durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalara 100 kişilik AFAD, İNDAK ve ANDA arama kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler kırsal alanlarda ve yollarda arama yaparken, termal drone ile havadan tarama yapıldı ve aramalara eğitimli köpekler de dahil edildi.

Yaklaşık 6 saat süren arama sonucu, kayıp genç 10 kilometre uzaklıktaki Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiindeki bir yolda bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç, ambulansta tedavi edildi.

