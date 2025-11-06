İnegöl'de Eşine Araç Kullanmayı Öğreten Çift Şarampole Yuvarlandı

Kaza anı ve yaralıların durumu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Olay, ilçenin Akhisar Mahallesi'ndeki yeni açılan stabilize yol üzerinde saat 12.30 sıralarında gerçekleşti.

Emrullah T. (35), eşi Ayşe T. (30)'ye araç kullanmayı öğretmek için 57 ABA 885 plakalı otomobili verdi. Kadın yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı ve taklalar attı.

Kazada araçtaki her iki kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

