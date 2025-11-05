İnegöl’de Eski Eşini Bıçakla Ağır Yaraladı: Şüpheli Tutuklandı

Bursa İnegöl'de boşandığı eşinin başka biriyle evlendiğini öğrenen Kadir B., eski eşi Tayyibe T.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı; şüpheli tutuklandı.

Olayın detayları

Olay, saat 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokak'ta bir evde meydana geldi. Kadir B. (62), konuşmak için yaklaşık 2 sene önce boşandığı eski eşi Tayyibe T. (60)'nin evine gitti.

Kapıyı açan kadının evine zorla giren şüpheliyle çıkan konuşma sırasında, kadının 3 ay önce evlendiğini öğrenen öfkeli eski koca kadını darbetmeye başladı. Yere yatırdığı kadının boğazını sıkan şahıs, elindeki bıçakla defalarca saldırdı.

Olay sırasında kadın, saldırganın elini ısırarak kurtuldu ve dışarıya kaçtı. Çığlıklara çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve durumu haber verdi.

Müdahale ve hukuki süreç

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kısa sürede bölgeye ulaşarak Kadir B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kadir B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

