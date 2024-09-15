İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 01:22
İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Yangın Olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı. Yangının, Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladığı öğrenildi.

Olayın Geçmişi ve Müdahale

Yangın alarmı, çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine ulaştı. Kısa süre içinde bölgeye intikal eden ekipler, yangının büyümeden söndürülmesini sağladı. Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangınla ilgili detaylı incelemelerin başlatıldığı ifade edilirken, olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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