İnegöl'de Havuzda Fenalaşan 4 Yaşındaki Berra Dizi Defnedildi

Özel kreş etkinliğinde fenalaşan çocuk 7 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel bir kreşin yüzme etkinliği sırasında havuzda fenalaşan 4 yaşındaki Berra Dizi sevenlerinin ve ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'ndeki kreşte düzenlenen etkinlikte, 12 Ağustos'ta yaşandı. Havuzda baygınlık geçiren Berra Dizi'yi gören öğretmenler tarafından sudan çıkarıldı ve ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti üzerine küçük kız, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 7 gün süren tedavi sürecinin sonunda Berra Dizi dün hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni bugün, ikindi namazını müteakip Turgutalp Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirildi. Küçük Berra, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından İsaören Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

