İnegöl'de Jandarma Kovalamacasıyla Uyuşturucu Taciri Yakalandı

İnegöl'de Jandarma'nın 10 kilometrelik kovalamaca sonucu 56 AAV 905 plakalı araçta 50 gram metanfetamin ele geçirdi; şüpheli Serkan Y. (36) adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:14
Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Bursa’dan İnegöl’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, giriş noktasında şüpheli aracı takibe aldı ve kısa sürede kovalamaca başladı.

Olayın Detayları

Takibe alınan araç, 56 AAV 905 plakalıydı. Şüpheli Jandarma ekiplerini görünce hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı; ekipler peşinden gitti. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu aracın önü kesilerek durduruldu ve şüpheli etkisiz hale getirildi.

Araç didik didik aranırken, müzik sistemi teybinin içinde bulunan gizli bölmede 50 gram metanfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Serkan Y. (36), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

