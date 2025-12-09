DOLAR
İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Hafif Yaralı

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan 16 ADN 415 plakalı otomobil takla attı; sürücü Safa S. hafif yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 01:44
Kaza ve Müdahale

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen kazada, kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücü Safa S. (19)16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt’a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı ve aracın ters döndüğü bildirildi.

Olayda araç sahibi sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

