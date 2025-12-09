İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Hafif Yaralı

İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
Kaza ve Müdahale
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen kazada, kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücü Safa S. (19)16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt’a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı ve aracın ters döndüğü bildirildi.
Olayda araç sahibi sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
