İnegöl'de otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza, saat 13.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ebubekir P. (19) idaresindeki 16 BMM 579 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan sürücü Hülya C. (46) yönetimindeki 16 BJB 634 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanma ve müdahale
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
